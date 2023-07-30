TFF DUYURDU! Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek? - Futbol Haberleri

TFF DUYURDU! Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek? - Futbol Haberleri

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Lig maçlarının başlamasına sayılı günler kala yaz transfer döneminin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu ile yaz transfer tescil dönemi bilindiği üzere 26 Haziran tarihi itibarıyla başlamıştı. Peki, "Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu hangi tarihte sona erecek?" İşte transfer dönemi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...