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TFF, ekim ayı Fair Play ödüllerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri'nin sahiplerini belirledi. Takım dalında ekim ayı Fair Play ödülünü Trabzonspor kazandı.

TFF, ekim ayı Fair Play ödüllerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri'nin sahiplerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 'fair play'i teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla başlatılan, sezon boyu sürecek ödüllerin ikincisini belirlemek için toplanan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu; takım, futbolcu, teknik direktör, başkan/yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride seçimlerini yaptı.

Futbol sahalarındaki güzellikleri ödüllendirmeyi hedefleyen uygulama kapsamında temel kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak kazananlar belli oldu.

Ekim ayı Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

Takım Ödülü: Trabzonspor

Teknik Direktör Ödülü: Rıza Çalımbay (Demir Grup Sivasspor)

Futbolcu Ödülü: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

Başkan/Yönetici Ödülü: Faruk Koca (MKE Ankaragücü)

Taraftar Ödülü: Fraport TAV Antalyaspor

Ödüllerin gerekçeleri

Ödüllerin sahipleri ve gerekçeleri ise şöyle sıralandı.

Trabzonspor: Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" yardım kampanyası

Rıza Çalımbay: Makul duruşu, başarıyı abartmadan içselleştirmesi, rakiplerine karşı bir üstünlük psikolojisi olarak kullanmayan bir karakter olması, futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlüğünde de kırmızı kart görmemesi, üzerindeki seyirci baskısına karşın maç içindeki spor ruhuna uygun davranışları ve sportif duruş anlamında kulübedeki teknik ekibine olan hakimiyeti, dördüncü hakemlerle pozitif diyaloglar içinde bulunması, spor yaşamı boyunca gösterdiği naif tutumu

Onur Bulut: A Milli Takıma kadar yükselen performansıyla beraber; Oyun içindeki her geçen gün gelişen performansı, aldığı süre, gördüğü kart, yaptığı faul sayısı bakımından sergilediği pozitif tablo

Faruk Koca: Ziraat Türkiye Kupası’nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maç öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamalarıyla birlikte; Dostluk çağrısında bulunarak futbolun bir oyun olduğunu belirten yaklaşımı

Antalyaspor: Sportif sonuçlardan bağımsız olarak teknik direktörleri ve futbolcularına verdikleri koşulsuz desteğin yanı sıra; tribündeki yerleşim, oturma düzeni, merdiven boşluklarının boş bırakılması gibi kurallara riayet etmeleri, maç önü tasarımlar ve görsellerle tribünlere ayrı bir renk katmaları

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