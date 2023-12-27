TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım ayı sahipleri belli oldu TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri belli oldu. Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, "En Centilmen Takım" ödülünü Yılport Samsunspor'a verdi. "En Centilmen Oyuncu" ödülünü Trabzonsporlu Edin Visca alırken, "En Centilmen Teknik Direktör" ise Siltaş Yapı Pendikspor'dan Ivo Vieira oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlediği TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım ayı sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi.

Ali Erten başkanlığında, Mustafa Sait Gönen, Burhanettin Hacıcaferoğlu, Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Kasım ayı değerlendirmelerini yaptı.

Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda "En Centilmen Takım", "En Centilmen Teknik Direktör", "En Centilmen Futbolcu" kategorilerinde ödüle layık görülenler ve gerekçeleri şu şekilde belirlendi:

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EN CENTİLMEN TAKIM: SAMSUNSPOR

Süper Lig´de 26 Kasım tarihinde oynanan Samsunspor - Beşiktaş maçında, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" için, direncin ve dayanışmanın rengi olan mor renkte tasarlanmış ve üzerinde 15 farklı dilde 'Kadına Şiddete Hayır' yazan bir forma ile sahaya çıkan ve bu formayı 'Dünyanın En Ağır Forması' olarak adlandıran Samsunspor, Kasım ayının en centilmen takımı oldu.

EN CENTİLMEN TEKNİK DİREKTÖR: IVO VIEIRA (PENDİKSPOR)

Süper Lig'in 13´üncü haftasında Başakşehir'e deplasmanda 4-1 mağlup olmasına rağmen kendi objektif özeleştirisini yapan, daha iyi oynadığı için rakibini tebrik eden, skordan bağımsız olarak saha kenarında duruşunu bozmayan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, bu özellikleri ile Kasım ayının Süper Lig'de 'En Centilmen Teknik Direktör'ü seçildi.

EN CENTİLMEN FUTBOLCU: EDIN VISCA (TRABZONSPOR)

Türkiye'de 448 maça çıkan Boşnak futbolcu Edin Visca, yabancı futbolcular içerisinde Türkiye Liglerinde en çok forma giyen isim olarak öne çıkıyor. Visca, 2011'den bu yana devam eden Türkiye kariyerinde 120 gol ve 131 asist istatistiklerine sahip. Profesyonel futbol kariyerindeki tek kırmızı kartını (ikinci sarı kart nedeniyle) 2019-2020 sezonunda Başakşehir'de oynadığı dönemde gören Visca'nın direkt kırmızı kartı bulunmuyor. Edin Visca mesleğine olan profesyonel yaklaşımı, takım arkadaşlarına, rakiplerine ve futbolun tüm paydaşlarına karşı sergilediği saygılı ve örnek davranışları ile Kasım ayının en centilmen futbolcusu olarak belirlendi.

Ayrıca; 18 Kasım tarihinde Almanya'ya karşı oynadığı özel maçın seremonisinde, üşümemeleri için seremoniye birlikte çıktıkları çocuklara eşofmanlarını veren ve bu hareketleri ile bütün dünyada alkış alan A Milli Erkek Futbol Takımı bu davranışı kurul tarafından övgüye değer bulundu.