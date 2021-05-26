TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in EURO 2020'de başarıya inancı tam

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Oğuz Çetin, "Şenol Güneş Hocamla birlikte millilerimiz çok büyük başarılara imza atıyorlar. Özellikle Avrupa Şampiyonası'na katılmak bunlardan biri. Burada öncelikli hedef gruptan çıkmak. Rakipler kolay değil ancak milli takımımızın Dünya Kupası eleme maçlarında gösterdiği performans ortada. Bunu da göz önüne aldığımızda, oyuncularımızın form durumunun yüksek olması ve büyük bir tecrübe Şenol Hoca ile birlikte bence çok güzel bir süreç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, İtalya, İsviçre ve Galler ile birlikte yer aldığı A Grubu'nu değerlendiren Çetin, şöyle konuştu:

"Grup tabii ki zorlu. İtalya, Roma'da da oynanacak olmasından dolayı daha da zorlu bir maç. Ancak bu tip şampiyonalarda ilk maçta ortaya konulan performans önemlidir. Tabii ki galibiyet, mağlubiyet önemli olsa da moral motivasyon, oyun daha önemli. Milli takımımızın Fransa, Hollanda ve Norveç'e karşı gösterdiği büyük performans, İtalya maçında da aynı performansı rahatlıkla gösterebileceğinin kanıtı. Dolayısıyla İtalya maçı zor bile gözükse belki İtalya maçı İsviçre ve Galler maçlarından daha kolay olacak. Önemli olan Şenol Hoca'nın stratejileri doğrultusunda her milli oyuncunun bu arzu, şevk ve disiplin içinde olması. Fazla endişeye gerek yok, bu milli takım her rakibi yenebilecek güçte. Avrupa Şampiyonası'nda da sadece gruptan çıkmak değil, 2008'de de olduğu gibi, çeyrek, yarı final gibi büyük hedeflere doğru gidebileceğimizi düşünüyorum."

"İSVİÇRE'Yİ 3 TAKIM ARASINDA DAHA ZORLU GÖRÜYORUM"

Oğuz Çetin, "Oyuncularla konuştuğumuzda hedefleri, yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak Wembley Stadı. Bu hedefe ne kadar yakınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hedef bu olmalı. Çünkü kendini ispatlamış bir grup. Hem hocamız hem oyuncularımız son 2-3 yıla baktığımızda çok önemli maçlarda, büyük performans verdiler. Onları çok önemli maçlar bekliyor dolayısıyla büyük performans verecekleri maçlar kapıda. Bunu yapabilecek yüreğe, bilgi ve enerjiye sahipler. Hepsine başarılar diliyorum."

Çetin, gruptaki rakipleri değerlendirerek, "Hepsi birbirinden farklı takımlar bence zorluk derecesi vermek doğru olmayabilir. Ama vermek gerekirse İsviçre'yi üç takım arasında daha zorlu görüyorum." şeklinde konuştu.

LILLE'İN ŞAMPİYONLUĞU

Oğuz Çetin, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille'in Türk oyuncularıyla gurur duyduklarını da belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm programları izliyorum, onlarla gurur duyuyoruz. Lille, Fransa'da son 10 yılda ortada olmayan, bir anda bu sene bizim de üç yerli oyuncumuzla şampiyonluğa ulaşan bir takım. Büyük bir sempati duymaya başladık. Burak'ın önderliğinde Yusuf'un ve Zeki'nin ortaya koyduğu performans, Fransa'da fark oluşturmaları, bizi, Türkiye'yi hatta milli takımımız temsil yeteneklerini de görünce gururlanmamak elde değil. Onları kutluyorum. Bugün Burak 85 doğumlu, 35-36 yaşına geldi. Futbolun içinde yaş çok önemli değil, önemli olan hem fiziksel hem de zihinsel olarak her daim hazır olabilmek. Burak da herkese çok iyi örnek oluyor. O açıdan da şanslıyız."