TFF İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Baltacı ve Aybars Canbay, Sponsorluklar ve Pazarlama Direktörü Elif Canbay, Seyahat ve Konaklama Direktörü Tuna Narlıtepe ve TFF Bölge Müdürü Serdar Bali, öncelikli olarak statta incelemelerde bulundu.

Statta birtakım eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirten TFF heyeti, Trabzon şehrinin 41 bin 461 kişiyle bütün dünyaya milli heyecanı yaşatacağından şüphe duymadıklarını dile getirdi. Stat incelemesinin ardından bordo-mavili kulüpte yapılan görüşmelerde, milli maç organizasyonunun bütün detayları konusunda eksiksiz bir mutabakat sağlandı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzon'un uzun bir aradan sonra milli maç organizasyonuna ev sahipliği yapacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Hüseyin Avni Aker Stadı, 4 Eylül 2004'te milli takımımıza ev sahipliği yapmıştı. Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Gürcistan ile karşılaşmıştık. Stadyumumuzda inanılmaz bir coşku vardı, tribünler tıklım tıklımdı. Bu tarihten 6,5 yıl sonra yine Hüseyin Avni Stadı'nda Güney Kore ile hazırlık maçı oynanmıştı. Ev sahipliği yaptığımız bu iki milli maçın ardından ay-yıldızlılarımızı ilk defa yeni stadyumumuzda ağırlayacağız. Bunun için çok heyecanlıyız. Şenol Güneş Spor Kompleksi, ilk kez milli bir maça ev sahipliği yapacak. Her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Trabzon şehrinin futbolu bilen insanları, milli takımımızı geçmişte olduğu gibi bu maçta da yalnız bırakmayacaktır. Coşkulu taraftarımızla güzel bir atmosfer oluşturarak milli takımımızı destekleyeceğiz."

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