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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF heyeti UEFA Kongresi'ne katıldı - Futbol Haberleri

        TFF heyeti UEFA Kongresi'ne katıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Eröğüt ve Taner Senseven, bu yıl 48'incisi düzenlenen Olağan UEFA Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:39 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:39
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        TFF heyeti UEFA Kongresi'ne katıldı
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        TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen etkinlikte UEFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in katılımının yanı sıra milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları da gözlemci olarak kongrede yer aldı.

        Finansal raporlarla beraber UEFA Statüsü'ndeki değişikliklerin kabul edildiği kongrede, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligler Birliği'nin UEFA Yönetim Kurulu'nda görev alacak olan üyeleri de onaylandı.

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