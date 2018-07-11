Dünya Kupası'nda ikinci defa yarı final maçı yönetecek hakemimiz Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la kamp yaptıkları otelde bir araya gelen TFF heyeti, tarihi karşılaşma öncesinde başarı dileyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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