TFF ile DenizBank arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı

DenizBank Genel Müdürlüğü DenizKule'de gerçekleşen imza törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, Selim Soydan, İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu ve DenizBank yöneticileri katıldı.

NİHAT ÖZDEMİR: ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, imza töreninde şu konuşmayı yaptı: "Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün burada, finans dünyasının köklü bankalarından DenizBank ile çok önemli bir iş birliğine imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu özel günümüzde, burada bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.

Türk sporuna değerli yatırımlarda bulunan DenizBank ile yeni bir yolculuğa çıkmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. DenizBank, Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek A Milli Takımımızın sponsorları arasına giriyor. bu anlaşma vesilesiyle değerli katkıları ve bizlere duydukları güven için Denizbank'a çok teşekkür ediyoruz.

Kendilerinin bu destekleri, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesinde, bizleri daima gururlandıran A Milli Takımımızın gücüne güç katacaktır. İnşallah DenizBank ve tüm sponsorlarımızla birlikte, önümüzdeki turnuvalarda istikrarlı başarıyı yakalayıp büyük hedeflerimize ulaşacak ve ülkemize önemli mutluluklar yaşatacağız.

Ülkemiz ve dünyanın önde gelen markaları ile sponsorluk anlaşmalarına imza atan Federasyonumuz, gelirlerini daima artırdı. Artan bu gelirlerimiz ile devletimizin destek ve yatırımları birleşince uluslararası başarılarımızın yolu da açıldı.

"HEDEF DÜNYA KLASMANINDA İLK 10"

Bu süreçte, değerli hocamız Şenol Güneş ile birlikte heyecanını yaşadığımız 2002 Dünya Kupası üçüncülüğümüzün yanı sıra, EURO 2008'de yarı final coşkusunu tattığımız Avrupa Şampiyonası finallerine 5. kez katılıyoruz. Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası finallerini, başarı çıtamızı yükseltmek için bir fırsat olarak görüyoruz.

A Milli Takımımız, teknik direktörümüz ve teknik ekibimiz, sponsorlarımız, futbol ailesi ve Türk halkının ortak sinerjisiyle hep birlikte bu yaza damga vuracağımıza inanıyoruz. Bu birlik ve beraberlik; EURO 2020'de bizi başarıya taşıyacak, sonraki turnuvaların da kapılarını açacaktır.

Sözlerime son verirken; sponsor ailemize katılan DenizBank'a aramıza hoş geldiniz diyor, bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

GÜNEŞ: OYUNCULARIMIZIN DESTEĞE İHTİYACI VAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, futbolun büyük bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayarak, "Futbol endüstrisi çok büyük bir iş yeri oldu. Hepimizin alanları değişti. Futbolu da ekonomi ilgilendiriyor. Ama bizim işimiz futbol. Futbolun içinde 53 yıl geçti. Mesleğimiz bu ama paranın gelmesi de sevindiriyor. Futbol güzel bir meslek. Ancak en güzel şey şu, ambiyans. Yönetim kurulunda olanlar, çalışanlar ve medya çalışanları var. Bu kalabalığı 2002 Dünya Kupası yarı finali öncesi görmüştüm. Çalıştığınız insanları dikkatlice seçin diyoruz. Onlar ne kadar iyi olursa siz de o kadar iyi olursunuz. Bizim de eksiğimiz paraydı. Küresel bir başarıya ihtiyaç var. Bu marka için de, bizim için de geçerli. Sponsorların kaliteli olması da bizi zenginleştiriyor. Dünya Kupası'na giderken yanımızda fazla kişi yoktu. Dönüştü kalabalık bir grup bizi karşıladı. Avrupa Şampiyonası önemli ama Dünya Kupası da önemli. Bu çocuklar çok karakterli, yetenekli. En iyisini yapacaklar. Oyuncularımızın desteğe ihtiyacı var. Onu da halkımızın vereceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"ASIL HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Güneş, ülkenin futboluna katkı sağlamak için yeni başarılar elde etmek istediklerini dile getirirken, "EURO 2020'de tıpkı 2002 Dünya Kupası'nda olduğu gibi açılış maçı oynayacağız. İnşallah ilk 3'e gireriz. Zaman zaman kaos var ama her şeyin üzerinde Türk Milli Takımı var. Herkesin sorumluluk duyduğu bir düzen bekliyoruz. Dünya Kupası'na giderken yalnızdık. Bugün hep birlikteyiz, bu yüzden bir korkum da var. Beklentiler yüksek. Biz en iyisini yapacağız ama asıl hedefimiz Dünya Kupası. Ülke adına yeni bir şeyler sunmak istiyoruz" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: BÜYÜK BİR AİLEYİZ

A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu da sponsorluk anlaşmalarının milli takım için önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "DenizBank Ailesi'nin Türk Futbolu'na verdiği katkıyı net bir şekilde bildiğim için bu sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aile olabilmek, kalabilmek çok önemli. Federasyonda hocamızla beraber Türk Futbolu için elimizden geleni saha içerisinde yapmaya çalıştık. Son dönemde yakaladığımız başarının en önemli sebebi içeride oluşturduğumuz samimi aile ortamıydı. Büyük bir aileyiz dediğimizde herkesi işin içine katmak itiyorum. Beraber kazanacağımız ve kaybedeceğimiz bir sürecin olması gerekiyor. Böyle sponsorluk anlaşmaları çok önemli. İnşallah beraber gittiğimiz bu turnuvadan başarı ile döneriz."

HAKAN ATEŞ: FUTBOL EKONOMİSİNİ DESTEKLEMEYİ TOPLUMA KARŞI ÖDEVİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın kuruluşundan itibaren sporun ana finansörü konumundaki futbola desteklerini aralıksız sürdürdüklerini; 4 büyükler başta olmak üzere tüm süper lig takımlarını finansman, kart işbirlikleri ve sponsorluklarla desteklediklerini ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün ülkemizde yüz binlerce insanımızın ekonomik fayda sağladığı, büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde olan, kitleleri peşinden sürükleyen spor endüstrisi ve özellikle de sporun lokomotifi olarak gördüğümüz, amatör ve olimpik dallara en fazla kaynak aktarımı sağlayan, dolayısıyla gençlerimizin spor ile buluşmasının yolunu açan futbolu desteklemeyi topluma karşı ödevimiz addediyoruz. Futbol Federasyonu'muz ile yaptığımız anlaşma işte bu yüzden bizim için çok kıymetli. 2014'ten bu yana Milli Takım banka sponsorluğunu ilk kez üstlenen banka olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz.

3 yıllık dönemi kapsayan anlaşma ile toplumun tüm kesimlerinin milli duygular ile buluşup kenetlendiği bir platformda futbol ekonomisini desteklerken, sosyal vazifemizi yerine getirmenin de kıvancını yaşıyoruz. Şenol Hocamız direktörlüğünde A Milli Futbol Takımı'mız yürekten inanıyorum ki Roma'dan alnının akıyla çıkarak kupa yolunda bize yine yıllarca hatırlayacağımız maçlar izlettirecek. İş birliğimizin taraflar için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

KARŞILIKLI HEDİYE TAKDİMİ YAPILDI

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sponsorluk sözleşmesinin imzaları atıldı. Törende Nihat Özdemir, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Tanju Kaya'ya A Milli Takım forması hediye etti. Hakan Ateş de Nihat Özdemir, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve Şenol Güneş'e hediye takdiminde bulundu. İmza töreni toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.