TFF ile THY arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları 2024-2025 sezonu için sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Türk Hava Yolları Genel Yönetim Merkezi VIP Toplantı salonunda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türk Hava Yolları’nın dünyada çok önemli bir marka olduğunu belirtti. Hacıosmanoğlu, “Türk Hava Yolları ülkenin dünyada yetiştirdiği önemli bir marka. İnsanları havada uçuruyor. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yerlere getirmek için Türk Hava Yollarını örnek alarak Türk futbolunu adil ve adaletli şekilde layık olduğu yere taşımak hedefimiz. Tabii bu süreçte bizi de birilerinin dünyanın her yerine taşıması lazım. 2026’da Amerika’da Dünya Kupası var. Uzak bir mesafe. Biz de oraya Türk Hava Yolları ile gidebiliriz. Zor durumda olan bir federasyonu devraldık. Nasıl THY bizim gururumuzsa milli takım da Türk milletinin gururudur. Biz de bu sorumluluk bilinciyle THY’yi de kendimize örnek alarak Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak görevimiz. Türk Hava Yolları’nın daha da iyi yerlere ulaşarak dünyanın 1 numarası olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

AHMET BOLAT: "ÜLKEMİZDE SPORUN GELİŞMESİ İÇİN FARKLI BRANŞLARDA 16 FEDERASYONUMUZA DESTEK VERİYORUZ"

TFF ile sponsorluk anlaşması imzaladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat da, “Öncelikle Türk futbolunu ve sporunu dünyanın her noktasında başarıyla temsil ederek hepimizi gururlandıran siz değerli federasyonumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizi hem erkekler hem de kadınlar bazında futbolda başarı ile temsil eden federasyonumuzla, ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu markası olan THY’nin hedeflerimiz aynı. Milletimize hizmet etmek, onları gururlandırmak ve birleştiriciliği temel alarak insanlarımıza katkı sunmak. Nasıl ki siz milli federasyonumuzsanız, nasıl ki bayrağımızı dalgalandırıyor ve dünyanın dört bir yanında temsil ediyorsanız biz de ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak uçtuğumuz 6 kıta 130 ülkede bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Ülkemizi temsil edişimiz bizleri birleştiriyor ve bir araya getiriyor. Bizler de bunun bilinci ve sorumluluğuyla birbirimizi destekliyoruz. THY olarak ülkemizde sporun gelişmesi için farklı branşlarda 16 federasyonumuza destek veriyoruz. Ülkemizi temsil ettikleri her yere kendilerini gururla taşıyoruz. Futboldan hentbola, voleyboldan bisiklete kadar her branşta verdiğimiz destekle ülkemiz ve insanımız için uzakları yakın kılıyoruz” diye konuştu.