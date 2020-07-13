Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynatılmamasına karar verilen 2019-2020 Kadın Futbol Ligleri Özge Kanbay Sezonu ile ilgili kararını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Kadınlar 1. Ligi'nin oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, ligde şampiyon ilan edilmemesine, alt lige düşme uygulamasının yapılmamasına, şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilmemesine, puan sıralamasına göre en üst sırada yer alan ALG Spor Kulübü'nün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmesine karar verildiği bildirildi.

Kadınlar 2. Ligi'nin de oynatılmaması kararlaştırılan tarihteki mevcut puan durumuna göre tescil edilmesine, ligde şampiyon takım ilan edilmemesine, bir alt lige düşme cezası alan takımlar hariç ligden düşme uygulamasının yapılmamasına, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Kulübü, Dudullu Kulübü, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ve Kayseri Gençlerbirliği Kulübü'nün Kadınlar 1. Ligi'ne terfi ettirilmelerine karar verildiği belirtildi.

Kadınlar 3. Ligi'nin de mevcut puan durumuna göre tescil edilmesi, ligde şampiyon ilan edilmemesi, takımların mevcut puanlarının oynadıkları maç sayısına bölünmesi suretiyle elde edilen ve bir maça karşılık gelen ortalama puanı 2'nin üzerinde olan 24 takımın Kadınlar 2. Ligi'ne terfi ettirilmesi kararlaştırıldığı aktarıldı.

GELİŞİM LİGLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),2019-2020 sezonu Spor Toto Gelişim Ligleri kararlarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle oynatılmamasına karar verilen gelişim liglerine ilişkin kararlar belli oldu.

Buna göre, Elit 19 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı liglerinin mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, alt lige düşme ve üst lige yükselme uygulamasının yapılmayarak 2020-2021 sezonunda aynı liglerin aynı gruplarla oynatılmasına, kupa, madalya ve ödüllerin verilmemesi ile şampiyon takım ilan edilmemesine karar verildi.

Ayrıca, Spor Toto Gelişim Elit A 19 Yaş Altı Ligi'nde mevcut puan durumundaki sıralamaya göre en üst sırada yer alan Galatasaray Kulübünün UEFA tarafından organize edilen turnuvaya katılacağı açıklandı.

Gelişim liglerinde 16, 15 ve 14 yaş altı elit liglerin mevcut puan sıralamasına göre tescil edileceği, Türkiye Finalleri'nin oynatılmayacağı ve şampiyon takım ilan edilmeyeceği duyuruldu.

Spor Toto Bölgesel Gelişim 19 yaş altı ve 17 yaş altı liglerinin oynatılmamasına, karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, üst lige yükselme uygulamasının yapılmayarak gelecek sezonda aynı liglerin mevcut takımlar ve yeni başvuruda bulunan 2. ve 3. Lig takımları ile müsabakaların oynatılmasına, şampiyon takım ilan edilmemesine ve kupa, madalya ve ödüllerin verilmemesine karar verildi.

Öte yandan bölgesel gelişim 15 ve 16 yaş altı liglerinin oynatılmayacağı, mevcut puan sıralamasına göre tescil edileceği ve şampiyon takım olmayacağı bildirildi.