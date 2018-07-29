Futbol milli takımlarının Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Mircea Lucescu'nun doğum gününü kutlarız." denildi.

73 yaşına giren Rumen teknik adamın resminin bulunduğu mesajda, farklı dillerde de "Mutlu yıllar" veya "Doğum günün kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

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