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TFF, menajerlere ödenen ücretleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinin menajerlere verdiği ücretleri duyurdu. Buna göre en fazla ücreti Fenerbahçe'nin ödediği belirtildi

TFF, menajerlere ödenen ücretleri açıkladı
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, menajerlere en çok Fenerbahçe'nin ödeme yaptığı ifade edilirken, sarı-lacivertlileri sırasıyla Galatasaray ve Beşiktaş takip etti.

TFF tarafından açıklanan ödemeler şöyle:

Spor Toto Süper Lig
Hatayspor: 500 bin TL
Beşiktaş: 2.063.169,48 Euro + 1.310.056 TL
Çaykur Rizespor: 50.000 Dolar + 672.448 TL
Fenerbahçe: 6.526.975,65 Euro + 7.891,516,59 TL
Galatasaray: 4.157.656,11 Euro + 1.754.363 TL
Gaziantep FK: 486.750 Euro + 3.141.524 TL
Fatih Karagümrük: 85.000 Euro + 200.000 TL

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