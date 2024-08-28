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        Haberler Spor Futbol TFF Merkez Hakem Kurulu, Hakem Akademisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı - Futbol Haberleri

        TFF Merkez Hakem Kurulu, Hakem Akademisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Hakem Akademisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 20:11 Güncelleme: 28.08.2024 - 20:11
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        Hakem Akademisi uygulamasına son verildi
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        MHK'nin TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında yenilikçi, sürdürülebilir ve gençleştirme odaklı projelerin hayata geçirilmeye başlandığı belirtildi.

        Yapılan açıklamada "Merkez Hakem Kurulunun işleyişini sınırlayan ve yetki karmaşasına neden olan Hakem Akademisi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Yetenekli ve hızlı gelişim sağlayabilecek hakemlere büyük bir engel teşkil eden klasman kademeleri sadeleştirilmiş, oluşturulan havuz sistemi ile bu hakemlerin hızlıca üst liglere kazandırılmasının yolu açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

        "Hakemlerimizin; bilişsel eğitimleri, fiziksel performansları ile VAR eğitim ve uygulama süreçlerinde UEFA ve FIFA standartlarına ulaşmak için, yabancı MHK danışmanı, fiziksel aktivite ve fitness danışmanı ile VAR danışmanı kadrolarımız yenilenerek, yabancı danışmanların iş süreçlerinde yoğun eğitim ve uygulama temelli bazı değişikliklere gidilmiştir. Tüm bunlara ek olarak Hakem Gelişim Programı ile 25 yaşından küçük olan ve ilan edilen kıstasları taşıyan bölgesel hakemler öncelikli olmak kaydıyla amatör hakemlerin de doğrudan başvuru yapabilmesi planlanmıştır. Ön elemeden sonra programa dahil edilecek hakemler için uygulanacak özel eğitimler sayesinde hakemlerin gelişimleri hızlandırılacaktır. Programın temel amacı geleceğin FIFA hakemlerini oluşturacak aday havuzunu genişletmek, FIFA hakemi yaş seviyesini dünya standartlarına çekmek ve rekabet ortamı oluşturmaktır."

        "TÜRK HAKEMLİĞİNİN GELECEĞİNE KALICI KATKILAR SUNACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

        Üst klasman ve klasman hakemleri için hazırlanan kariyer planının yakın zamanda hakemlerle paylaşılacağının bildirildiği açıklama "Hakemlerimizin kısa ve orta vadede ulaşmaları istenen seviyeler kendilerine hedef olarak verilecek ve süreç takip edilecektir." şeklinde devam etti.

        Hakem kadrolarında yeni isimlerin kazandırılmasının hedeflendiği de belirtilirken, açıklama şu şekilde tamamlandı:

        "Yayınlanan talimat kapsamında yeni yüzler kazanmayı hedefleyen projelerimizi hayata geçirerek birlikte çalışacağımız hakem ve gözlemcilerimizi içeren klasman listelerini açıklıyoruz. Yakın zamanda paylaşacağımız eğitim ve performans odaklı yeni projeler yoluyla da Türk hakemliğinin içinde bulunduğu güven sorununun en kısa sürede ortadan kaldırılmasını hedeflenmekteyiz. Yenilikçi yaklaşımlarımızın Türk hakemliğinin geleceğine kalıcı katkılar sunacağına inancımız tamdır."

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