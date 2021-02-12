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TFF Merkez Hakem Kurulunun üst klasman hakem semineri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) üst klasman hakem semineri gerçekleştirildi

TFF Merkez Hakem Kurulunun üst klasman hakem semineri yapıldı

TFF'den yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısının başlamasının ardından çevrim içi gerçekleştirilen seminerde ayağa basma, ellerin ve kolların kural dışı kullanılması, tutma ihlali, sarı kart pozisyonlarının değerlendirildiği belirtildi.

Ayağa basmalar konusunda ocak ayındaki seminerde hakemlerin yönetim alanını genişleten talimatlar verildiği hatırlatılarak, "Video test ve geri bildirimi şeklinde yapılan seansta temas anı ve temas noktası kriterleri ön plana çıktı. Temas anında ayağa basmanın oluştuğu an, top oynama mesafesinde ise bu hareket 'geç kalınmış' bir müdahale olarak değerlendirilemez. Bu durumda hız ve şiddet olmadığında sarı kart gösterilmemelidir. Temas noktasında ise ayağa basmalarda temas noktası tam ayağın üstünde olmadığında; ayağın ucunda, yanında veya arkasında hafif olduğu bu tip ikili mücadelelerde, futbol oyununun ruhunun sarı kart beklemediği hakemlere aktarılmıştır." denildi.

Hız-şiddet ve temas noktası kriterinde de ayağa basma 'geç kalınmış' bir müdahale olduğunda, temas noktasının net bir şekilde ayağın üstüne olduğunun belirli olduğu durumlarda ise hız ve şiddet de varsa her zaman sarı kart gösterilmesi gerektiğinin altı çizildiği vurgulandı.

ELLERİN VE KOLLARIN KULLANIMI

Ellerin ve kolların kural dışı kullanımında UEFA'nın ve TFF'nin hakemlerden istediği önceliğin oyuncu sağlığının korunması olduğu kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Bu bağlamda oyuncuların başlarına ve yüzlerine aldıkları darbeler daha dikkatli takip edilmelidir. Eğer oyuncunun yüzüne eller ve kollar ile bilinçli bir şekilde darbe varsa, bu darbenin hız ve şiddetine göre sarı kart veya kırmızı kart uygulanması gerekir. Ancak oyuncuların bu talimatı rakiplerine kolay kart göstertmek için kullanmaları, hiç olmayan veya çok az olan temasları abartarak hakemlerimizin ve rakiplerinin işini zorlaştırmaları futbol kamuoyunda rahatsızlık yaratmaktadır. Hakemlere bu tip pozisyonlarda temas noktasına daha dikkatli odaklanmaları talimatı verilmiştir. Temas noktası rakibin yüzüne olmadığı veya net olmadığı durumlarda sarı kart gösterilmemesi gerektiği örneklerle anlatılmıştır."

Tutma ihlali konusunda ilave bir açıklamanın eklendiği belirtilerek, "Tutma ihlali sadece, bir oyuncunun rakibinin vücuduna veya ekipmanına yaptığı temas, rakibinin hareketini engellediğinde meydana gelir. UEFA'nın ocak ayının sonunda yaptığı seminerde, konuyla ilgili FIFA hakemleri ile paylaştığı talimat, hakemlerimize aktarıldı. Ayrıca VAR hakemlerinin tutma ve çekmelerde açık ve bariz bir kanıt tespit ettiklerinde müdahil olmaları gerektiğinin altı çizildi." ifadeleri kullanıldı.

Hakemlere sarı kart kararının tartışma oluşturmayacak ve çok net durumlarda uygulanması gerektiği hatırlatılırken, seminerin kapanış konuşmasını yapan MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın hakemlerden cesur, adil ve eşit yönetim beklediğini vurguladığı kaydedildi.

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