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        Haberler Spor Futbol TFF'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Özcan Gürkaynak, vefat etti. - Futbol Haberleri

        TFF'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Özcan Gürkaynak, vefat etti.

        Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan eski hakemlerden Özcan Gürkaynak, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:38
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        Özcan Gürkaynak hayatını kaybetti
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan eski hakemlerden Özcan Gürkaynak, hayata gözlerini yumdu.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, eski hakem olan ve bir dönem TFF Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulunda görev yapan Gürkaynak'ın cenazesi, yarın Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

        Federasyon açıklamasında, Gürkaynak'ın vefatı nedeniyle ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi.

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