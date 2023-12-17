TFF'nin gündeminde Mehmet Büyükekşi'nin istifası yok! MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Halil Umut Meler'e saldırı gerçekleşmesinin yankıları sürüyor. Eski hakem Ali Palabıyık, Habertürk TV'ye dün çarpıcı açıklamalar yaparken hakem atamalarında son kararı Mehmet Büyükekşi'nin verdiğini dile getirmişti. MHK'den konuya dair açıklama gelirken Mehmet Büyükekşi'nin görevinden ayrılacağı iddiaları da ortaya atıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gündeminde istifanın bulunmadığı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırının yankıları sürüyor. Hafta sonu oynanması gereken maçlar ertelenirken yaşanan gelişmelerin ardından Kulüpler Birliği Vakfı da bir araya gelmiş ve gündem değerlendirmesinde bulunmuştu.

TFF'de de sıcak saatler yaşanırken eski hakem Ali Palabıyık dün Habertürk TV'de yayınlanan HT Spor Programında Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtlamış ve çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Hakem atamalarına dair soruyu yanıtlayan Palabıyık'ın "Hakem atamalarında yapay zeka kullanışlı da son kararı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi veriyor" ifadeleri spor gündemini derinden sarsarken Büyükekşi'nin istifa edebileceği iddiaları da ortaya atıldı.

Habertürk'ün ulaştığı TFF yetkilisi gündemde herhangi bir istifa kararı bulunmadığını aktardı. Mehmet Büyükekşi'nin TFF Başkanlığından istifa edeceğine yönelik söylentilerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen TFF yetkilisi, bu tip haberlere itibar edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Büyükekşi hakemlere baskı yaptı" Haberi Görüntüle

📌Eski FIFA Kokartlı Hakem Ali Palabıyık'tan eleştiriler



💬Ali Palabıyık: "Futbolun devam etmesi gerekiyor. Mehmet Büyükekşi kulüplerin isteğiyle hakemlere baskı yaptı. Büyükekşi hakemlerin arkasında olmalıydı." pic.twitter.com/iijUyPHERu — Habertürk TV (@HaberturkTV) December 16, 2023