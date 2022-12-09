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TFF'nin kararı sonrası Göztepe ve Altay'dan açıklama

İzmir'deki olaylı derbi sonrası karar açıklandı. TFF, Göztepe ve Altay'a hükmen mağlubiyet cezası verdi. Kararın hemen ardından ise Göztepe ve Altay bir açıklama yaptı

TFF'nin kararı sonrası Göztepe ve Altay'dan açıklama

İzmir'deki olaylı derbi derbi sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu her iki takıma da hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Kararın ardından Göztepe, sosyal medya hesabı ve internet sitesinden bir açıklama yaptı. Göztepe, ''TFF'nin 'İki takım da hükmen mağlup'' kararı kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.

Altay ise, ''Süreci titizlikle takip ettiğimizi ve gerekli mercilere temasımızın devam ettiğini bildiririz'' dedi.

İşte Göztepe'nin açıklamasının tamamı:

''TFF 1. Ligi'nin 15'inci haftasında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu ''İki takım da hükmen mağlup'' kararı kabul edilemez.

Sadece kamuoyunun rahatlatılması adına alınan bu kararın emsâli yoktur. Türk futbolunda daha önce çok daha fazla kişinin sahaya girdiği olaylarda bu tarz bir karar verilmemiştir. Görevi futbol oynatmak olan kurumun böyle bir ceza açıklaması da futbola takılan bir çelmedir.

Olayların ardından iki kulübün de sağ duyulu açıklamaları ve maçı oynama isteği göz ardı edilmiştir. Tarihi bir fırsatı kaçıran Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu tür cezalarla bir yere varılamadığını görememiş ve yine işin kolayına kaçmıştır. Ülke futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalar yapan bir kurum, bu kararıyla 'Futbol'u cezalandırmıştır.

6222 Spor Şiddet Yasası da bu yüzden çıkarılmıştır. Kulüplere ceza verilerek, ülke gerçeklerinin değiştiremeyeceği kabul edilmelidir. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, 6222'yi göz önüne alarak hukuka ve hakkaniyete uygun olarak çözümler üretebileceklerini görmeliydi.

Açıklanan cezadaki; ''müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin kuralların her iki takım taraftarları tarafından ihlal edildiği anlaşıldığından'' gerekçesi evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. Müsabakada taraftarlarımız değil, kulübümüzle hiçbir ilişkisi olmayan 'bir kişi' sahaya girmiş, ardından yakalanmış ve tutuklanmıştır. Olayların başından itibaren Göztepe olarak yapılanları hiçbir şekilde desteklemediğimizi, onaylamadığımızı belirtmemize rağmen ceza yine kulübümüze kesilmiştir.

Bu cezayla sadece kulüpler değil, sahada en ufak taşkınlık çıkarmadan mücadele etmeye çalışan oyuncuların da 'Futbol oynama hakkı' ellerinden alınmıştır. Ayrıca stadyumdaki kameralar sayesinde olayları çıkaranların yakalanıp, cezalandırıldığı bir durumda verilen seyircisiz oynama cezası da amacı futbol izlemek olan taraftarlara yapılan haksızlıktır.

Olayların başından sonuna kadar hiçbir taşkınlık çıkarmadan tribünde sağ duyuyla duran 19 bin Göztepe taraftarına verilen ceza da yıllarca 'Futbol taraftarla güzel' diyenlerin ayıbıdır.

Başta da belirttiğimiz gibi Göztepe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmiyoruz. Bundan sonraki süreçte de kulüp olarak hukuk zemininde haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı belirtmek isteriz.''

NELER YAŞANMIŞTI?

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım Pazar günü oynanan müsabakanın 19. dakikasında atılan işaret fişeği nedeniyle yaralanan Göztepe taraftarı için ambulansların sahaya girmesi için karşılaşma 22. dakikada durdu. Bu sırada bir sarı-kırmızılı taraftar Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralarken, iki yaralının hastaneye kaldırıldığı olayların ardından hakem Emre Kargın tarafından maç tatil edildi.

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