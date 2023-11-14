TFF'nin Montella'dan iki isteği var - Futbol Haberleri

TFF'nin Montella'dan iki isteği var - Futbol Haberleri

TFF'nin Montella'dan iki isteği var Hırvatistan ve Letonya zaferleriyle A Milli Takım kariyerine çok iyi başlayan Vincenzo Montella, İtalya basınına konuştu. 49 yaşındaki teknik adam, "Federasyon benden, önce EURO 2024 daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi" dedi.

Vincenzo Montella, İtalya basınına açıklamalarda bulundu. Hırvatistan ve Letonya zaferleriyle A Milli Takımın, EURO 2024 vizesi almasında önemli rol oynayan 49 yaşındaki teknik direktör, iddialı cümleler kullandı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Federasyon benden, önce EURO 2024 daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Takımıma kazanma mantalitesini getireceğim" dedi.

Monttela, Türkiye'deki futbol tutkusuna da dikkat çekti. 49 yaşındaki çalıştırıcı; ''Burada futbol tutkusu inanılmaz. Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

A Milli Takım, 18 Kasım'da Almanya ile Berlin'de hazırlık maçı oynayacak.

21 Kasım'da ise EURO 2024 elemelerindeki son maçına Galler deplasmanında çıkacak.