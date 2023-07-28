TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç hayatını kaybetti
Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç yaşamını yitirdi
TFF, Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un vefat ettiği duyuruldu.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un Vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir.
Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.