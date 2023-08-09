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        Haberler Futbol TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Demirel oldu - Futbol Haberleri

        TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Demirel oldu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Demirel'in atandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 21:57
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        TFF Tahkim Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu
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        TFF, Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Demirel'in atandığını açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 09 Ağustos tarihli toplantısında Tahkim Kurulu üyesi Mustafa Demirel'in Tahkim Kurulu Başkanı, Tahkim Kurulu yedek üyesi Yavuz Aksoy'un ise Tahkim Kurulu Asıl Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir." denildi.

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