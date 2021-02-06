TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan'a, rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından verilen 2 maç men cezasının kurul tarafından onandığı belirtildi.

Kurulun, Fraport TAV Antalyaspor futbolcusu Veysel Sarı'nın ligin 23. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçta ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartın cezai uygulamasının kaldırılmasına ilişkin talebi reddettiği kaydedildi.

Ayrıca, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un futbolcuları Mamadou Diarra ve Michal Nalepa'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketleri nedeniyle verilen 3'er maç men ve 6 bin 500'er lira para cezası ile kulübe çeşitli sebeplerden verilen 49 bin lira para cezasının onandığı aktarıldı.