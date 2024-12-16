TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen cezaları onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başkan Özbek'e "sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen hak mahrumiyeti ve para cezalarına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.