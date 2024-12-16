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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen cezaları onadı - Galatasaray Haberleri

        TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen cezaları onadı

        TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezasını onadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:23 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:24
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        Tahkim Kurulu Özbek'in cezasını onadı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarını onadı.

        TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başkan Özbek'e "sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen hak mahrumiyeti ve para cezalarına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.

        Dursun Özbek'in 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarının onandığı aktarıldı.

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