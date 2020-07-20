TFF'den yapılan açıklamada, ligin 33. haftasında Keçiörengücü ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırılan Erdal Öztürk ile ilgili itirazın incelendiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Erdal Öztürk'ün 2 maç men cezasının 1 maç olarak düzeltilmesine karar verildiği aktarıldı.

Öte yandan aynı müsabakada saha olayları nedeniyle Fatih Karagümrük'e verilen 24 bin liralık para cezasının onandığı kaydedildi.