Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF ve kulüpler, 6 Şubat'ı andı! - Futbol Haberleri

        TFF ve kulüpler, 6 Şubat'ı andı!

        TFF ve spor kulüpleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:42 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF ve kulüpler, 6 Şubat'ı andı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve spor kulüpleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma mesajı yayımladı.

        Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin 3. yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Beşiktaş Kulübünün paylaşımında, "Unutmadık. Unutmayacağız. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu tarifsiz acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." denildi.

        REKLAM

        Fenerbahçe Kulübünün yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

        "6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyor; yakınlarına ve tüm ülkemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız."

        Galatasaray Kulübünün anma mesajında, "Yüreklerimizin yandığı gecenin üzerinden tam üç yıl geçti… 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Galatasaray camiası olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." denildi.

        Trabzonspor Kulübünün yayımladığı paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

        "6 Şubat 2023'te meydana gelen ve ülkemizi derin bir yasa sürükleyen depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

        Birçok spor kulübü de depremlerde hayatını kaybedenler için sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anne, çocuğuna 1,5 yıl sonra polis merkezinde kavuştu

        Adana'da yaşayan genç kadın, boşandığı eşinin görüş gününde götürüp getirmediği evladıyla 1.5 yıl sonra kavuştu. Gözyaşlarını tutamayan acılı anne, boşandığı eşinden şikayetçi oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!