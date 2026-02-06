TFF ve kulüpler, 6 Şubat'ı andı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve spor kulüpleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin 3. yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün paylaşımında, "Unutmadık. Unutmayacağız. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu tarifsiz acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyor; yakınlarına ve tüm ülkemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız."

Galatasaray Kulübünün anma mesajında, "Yüreklerimizin yandığı gecenin üzerinden tam üç yıl geçti… 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Galatasaray camiası olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." denildi.