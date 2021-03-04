TFF ve TBF'den şehit askerler için başsağlığı mesajı

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TFF'nin mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TFF, şehitler anısına 4-8 Mart tarihleri arasında oynanacak tüm maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TBF'nin mesajında ise şu görüşlere yer verildi:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek için kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerimizin şehit, 4 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu ailesi olarak şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."