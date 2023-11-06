TFF ve Ülker, geleceğin yıldız futbolcu kızlarını arıyor

Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortaklığında hayata geçirilen 'TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları' projesi, dünyanın neresinde olursa olsun, 2009-2010-2011 doğumlu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkına sahip kız çocuklarına fırsat eşitliği sunma ve onları keşfetme hedefiyle yola çıktı. Projenin basın toplantısı TFF’nin Riva’daki Tesisleri’nde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve ay-yıldızlı oyuncu Ecem Esen’in katılımıyla gerçekleştirildi.

33 futbolcu adayı seçilecek

Katılımcılar, milli takım teknik direktörleri tarafından belirlenen hareketleri (dribling, şut, pas, teknik kapasite) yaparak oluşturdukları videolarını web sitesine yükleyerek projeye dahil olabilecek. Katılımcılar, 6 Kasım - 20 Aralık tarihleri arasında ulkeryildizkizlar.tff.org web sitesine başvurularını yapabilecek. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından, videolar arasından milli takım teknik direktörlerinin beklentilerini karşılayan 33 futbolcu adayı belirlenecek. Seçilecek adaylar, 25-30 Ocak tarihleri arasında U15 Hazırlık Kampı’na katılacak. Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştirilecek kamp, futbolun yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimleri de içerecek.

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Süreklilik arz eden proje havuzları

Ülker ile yapılan projenin Türk sporunun geleceği açısından önemine dikkat çeken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Ülker, milli takımlarımıza aşina ve geçmişte beraber birçok projeye imza attığımız bir partner olmanın ötesinde, bu topraklarda büyüyen her çocukta izi olan bir marka. Böyle bir marka ile U15 Kız Futbol Milli Takımı’nın futbolcu havuzunu geliştirerek, gençlerin hayallerini gerçekleştirecek olmak bizlere mutluluk veriyor. Özellikle kadınlarımız ve kadın futbolu adına önemli bir adım olan bu proje, milli takımımız için bir havuz oluşturma özelliğini taşıyor. TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları sürekliliği olan bir proje haline bürünerek, Türkiye Kadın Milli Takımı için yetenek havuzu oluşturacak. Bu kapsamda amacımız ve isteğimiz her yarı yıl tatilinde Ülker ve TFF bir kamp düzenleyerek genç futbolcuların milli takımla buluşmasını sağlamak ve gençlerin hayallerine ulaşmasına destek vermek” dedi.

Mete Buyurgan: Amacımız onların hayallerini sonuna kadar desteklemek

Ülker’in Türk sporuna ve sporcusuna, özellikle kadın futbolunun gelişimine katkı sağlayan öncü markalardan biri olduğunu belirten Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak ve onların hayallerini sonuna kadar desteklemek için oluşturulan ‘TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları’ Projesi’ni, uzun yıllardır omuz omuza ilerlediğimiz Türkiye Futbol Federasyonu’yla birlikte hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bizim için kadınların toplumda, iş yaşamında, sporda kısaca her alanda eşit yer almaları önemli bir hedef. İnanıyoruz ki ana sponsoru olduğumuz Kadın Futbol Milli Takımlarımız bu hedef için çok önemli bir rol model. Biliyoruz ki futbol sadece bir ‘erkek oyunu’ değil. Bu sebeple de diyoruz ki genç kızlarımız, milli futbolcularımız size nasıl yol gösterdiyse, sizler de bu yolu aydınlatın. Bu yolu genişletin, kadın futbolunu ve Türkiye Kadın Milli Futbol Takımını her zaman daha ileriye birlikte taşıyalım” ifadelerini kullandı.

Necla Güngör Kıragası: "Proje kadın futbolunun geleceğine umutla bakmamızı sağladı"

Son günlerde Türkiye’de kadın futbolu adına verilen çabaların sonuç vermeye başladığının altını çizen Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da, “Cumhuriyetimizin 100. yılında TFF-Ülker iş birliğiyle başlatılacak olan Geleceğin Yıldız Kızları Projesi; fırsat eşitliğinin sağlanmasının yanı sıra her kız çocuğuna futbol topu ile tanışma ve oyunun içinde olma fırsatı tanıyarak, geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlayacaktır. Geçmişten günümüze kadın futbolunun yanında olan Ülker’e ayrıca teşekkürlerimi iletmek isterim. Türkiye sanayisinde önemli yeri olan Ülker, kadın futbolu alanında da yolu açan, geliştiren taraf olacaktır” cümlelerine yer verdi.

Kadın A Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Emine Ecem Esen de kadın futboluna verilen desteklerin geleceğin yıldız kızlarını keşfetmek adına büyük değer taşıdığına işaret ederek, “Geleceğin Yıldız Kızları projesi eminim futbol köyleri başarısını daha da ileriye taşıyacaktır. Bizler A takım oyuncuları olarak geçmişte bu tarz fırsatlara sahip olmadan yolumuzu bulmaya çalıştık. Şimdi genç kardeşlerimin bu fırsatları yakalamasından son derece mutluyum“ diye konuştu.