TFF yarın Fenerbahçe maçı için Eryaman Stadı'nı inceleyecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri yarın Eryaman Stadı'nda incelemelerde bulunacak
Süper Lig´in 4´üncü haftasında MKE Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe´yi konuk edecek. Stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul´da Atatürk Olimpiyat Stadı´nda oynamak zorunda kalan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçını evinde oynamak istiyor.
Çimlerin standarta yakın bir boyuta geldiği öğrenilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin yarın saat 11.00´de Eryaman Stadı´nda inceleme yapacağı belirtildi. Fenerbahçe maçının Eryaman Stadı´nda oynanıp oynanmayacağı TFF yetkililerinin vereceği nihai karara göre netleşecek.