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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe TFF yarın Fenerbahçe maçı için Eryaman Stadı'nı inceleyecek - Fenerbahçe Haberleri

        TFF yarın Fenerbahçe maçı için Eryaman Stadı'nı inceleyecek

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri yarın Eryaman Stadı'nda incelemelerde bulunacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:57 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:57
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        TFF yarın Eryaman Stadı'nı inceleyecek
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        Süper Lig´in 4´üncü haftasında MKE Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe´yi konuk edecek. Stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul´da Atatürk Olimpiyat Stadı´nda oynamak zorunda kalan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçını evinde oynamak istiyor.

        Çimlerin standarta yakın bir boyuta geldiği öğrenilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin yarın saat 11.00´de Eryaman Stadı´nda inceleme yapacağı belirtildi. Fenerbahçe maçının Eryaman Stadı´nda oynanıp oynanmayacağı TFF yetkililerinin vereceği nihai karara göre netleşecek.

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