DHA

TFF, depremin meydana geldiği an itibariyle kriz masası oluştururken üst düzey yöneticiler de sahada vatandaşların ve Türk futbol ailesinin bireylerinin yardımına koştu. TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig sorumlusu Müslüm Özmen, ilk gün itibariyle deprem bölgesine hareket ederek afet yaşandığı tüm illerde çalışmalara başladı. Depremzede vatandaşlar, futbolcular, antrenör ve hakemler için felaketin yaşandığı illerde bulunan Özmen, gerek göçük altındaki vatandaşların kurtarılması gerekse de yardım organizasyonunda sahadaki yönetici olarak yer aldı.

Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması, kurtulanların ihtiyaçları an be an takip edilerek yerinden müdahaleler gerçekleştirilirken yeniden bölgeye giden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Ampute milli takımın hocası Osman Çakmak'ın da çalışmalara katıldıkları belirtildi. Özmen, Volkan Demirel ve Osman Çakmak ile de görüşürken depremden etkilenen kulüplerin yanı sıra teknik adam, antrenör, futbolcu, hakemlerin ihtiyaçları karşılanırken bireylerin en güvenli yerlere sevk edilmesi için koordinasyon sağlandı. Kendisi de Gaziantepli olan Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticisi Müslüm Özmen, bir süre daha depremden etkilenen tüm illere tekrar tekrar giderek yardıma ihtiyacı olan bireylerin koordinasyonu için çalışmalarına hem bireysel olarak hem de TFF adına devam edecek.