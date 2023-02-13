Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

TFF Yöneticisi Müslüm Özmen koordinasyon için deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu oluşan felaketin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem yaraları sarmak hem de vatandaşların yardımına koşmak için seferber oldu.

TFF Yöneticisi Müslüm Özmen koordinasyon için deprem bölgesinde
DHA

TFF, depremin meydana geldiği an itibariyle kriz masası oluştururken üst düzey yöneticiler de sahada vatandaşların ve Türk futbol ailesinin bireylerinin yardımına koştu. TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig sorumlusu Müslüm Özmen, ilk gün itibariyle deprem bölgesine hareket ederek afet yaşandığı tüm illerde çalışmalara başladı. Depremzede vatandaşlar, futbolcular, antrenör ve hakemler için felaketin yaşandığı illerde bulunan Özmen, gerek göçük altındaki vatandaşların kurtarılması gerekse de yardım organizasyonunda sahadaki yönetici olarak yer aldı.

Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması, kurtulanların ihtiyaçları an be an takip edilerek yerinden müdahaleler gerçekleştirilirken yeniden bölgeye giden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Ampute milli takımın hocası Osman Çakmak'ın da çalışmalara katıldıkları belirtildi. Özmen, Volkan Demirel ve Osman Çakmak ile de görüşürken depremden etkilenen kulüplerin yanı sıra teknik adam, antrenör, futbolcu, hakemlerin ihtiyaçları karşılanırken bireylerin en güvenli yerlere sevk edilmesi için koordinasyon sağlandı. Kendisi de Gaziantepli olan Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticisi Müslüm Özmen, bir süre daha depremden etkilenen tüm illere tekrar tekrar giderek yardıma ihtiyacı olan bireylerin koordinasyonu için çalışmalarına hem bireysel olarak hem de TFF adına devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine Günay Güvenç
FUTBOL Kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...
Konyaspor'da Barış Yardımcı ile yollar ayrıldı
FUTBOL Konyaspor'da Barış Yardımcı ile yollar ayrıldı
Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 7,5 milyon lirayı aştı
FUTBOL ''Bağış miktarı 7.5 milyon TL'ye ulaştı''
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç fikstürü
FUTBOL UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu başlıyor
Maçlar ne zaman başlayacak? TFF açıklıyor: Süper Lig ne zamana ertelendi, bu sezon iptal mi oldu? Süper Lig ne zaman başlayacak ve devam edecek?
FUTBOL Süper Lig ne zaman başlıyor?
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo İtalya'ya gitti
FUTBOL Zaniolo İtalya'ya gitti
Udinese depremzedeler için formalarını satışa çıkardı
FUTBOL İtalyan kulübünden alkışlanan hareket
Bucasporlu Berke Bıyık depremzedelere yardım için formasını sattı
FUTBOL Depremzedeler için formasını sattı
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
FUTBOL Devler Ligi'nde son 16 turu başlıyor
Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim
FUTBOL "Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.