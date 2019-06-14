TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva'da gerçekleştirilen ilk toplantının ardından Nihat Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oldu:
Servet Yardımcı: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu
Mehmet Baykan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu
Erhan Kamışlı: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu
Erdal Bahçıvan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu
Yılmaz Büyükaydın: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu
Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu
Hamit Altıntop: İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu
Mustafa Çağlar: Organizasyonlar Sorumlusu
Hasan Y. Akıncıoğlu: Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu
Onur Alkın Kalkavan: Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye
İsmail Erdem: Engelli Federasyonları Sorumlusu
Nuri Akın: Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu
Mustafa Hacıkerimoğlu: E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu
Selim Soydan: A Milli Takım sorumlusu
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