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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Viyana'da Türk taraftarlarla buluştu - Futbol Haberleri

        TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Viyana'da Türk taraftarlarla buluştu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Viyana'da gerçekleştirilen imza gününde Türk taraftarlarla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:58 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:58
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        Hamit Altıntop: Umarım güzel bir maç olur
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        A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam deplasmanda Viyana ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Hamit Altıntop, A Milli Takım forması, şapka ve atkılara imza attı ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Avusturyalı bazı taraftarların da Hamit Altıntop ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

        Yoğun ilgi olan imza törenini Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da ziyaret etti.

        İmza gününde konuşan Hamit Altıntop, "Umarım güzel bir maç olur. Önemli olan futbolun birleştirme gücünden faydalanmak. Bunu da uzun vadeli lehimize çevirmek önemli olacaktır. Ben her zaman buradaki vatandaşlarımızla bir araya geldiğimde aynı kaderi paylaştığımız için duygulanıyorum ve mutlu da oluyorum. Umarım bunu akşam güzel bir maçla da sonlandırırız." ifadelerini kullandı.

        Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da Avusturya'da 350 bin Türk'ün yaşadığını belirterek, "Türkiye-Avusturya ilişkileri şu an oldukça iyi durumda. Gerek bu ülkenin Başbakanı nice başka muhataplarımız hepsi bizimle beraber diyorlar ki dostluk kazansın. Zaten bir dostluk maçı. İki takım en son Almanya’ya karşı zafer kazanmıştı. Ortak bir noktamız da var. İnşallah bu akşam da çok güzel bir maç izleyeceğiz. Zaten milli takımımız süper bir konumda. Güzel bir maç olacağından hiç şüphemiz yok." şeklinde konuştu.

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