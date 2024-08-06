TFF’den Amatör Reformu!

TFF’nin İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni yönetimi “2024-25 Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar” kitapçığını yayınladı.

Özellikle bölgesel amatör (BAL) ve süper amatör (SAL) liglerindeki yapısal sorunların çözümüne yönelik maddeler ilgi çekti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve amatör futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm imzasıyla yayımlanan 103 sayfalık kitapçıkta amatör futboldaki genç yaş kontenjanının 2002 doğumlu 2 oyuncu ile sınırlandırılması, SAL’da da aynı prensiplerin uygulanması, lisans ücretlerinde kulüpler lehine yapılan düzenlemeler, büyük yaş kontenjanının kaldırılması, genç kontenjanda yalnızca ilk yarı oynama zorunluluğu, altyapı müsabakalarında 2 yaş küçük sporcular için kontenjan açılması gibi oyuncu yetiştirmeyi teşvik eden ve kulüp menfaatlerini gözeten düzenlemeler dikkat çekti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kitaptaki önsöz yazısında “Amatör futbolu geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Atılımların bir kelebek etkisiyle tüm liglere yansıyacağını düşünüyoruz. En alt liglerden itibaren futbolu doğru bir sisteme oturtup adil ve adaletli şekilde kalkındırırsak ancak o zaman Türk futbolunun marka değerini yukarı çıkarmış oluruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

TFF Amatör Futboldan sorumlu YK üyesi Ural Aküzüm ise kitaptaki önsöz yazısında “Amatör Futbol için TFF Yönetim Kurulu olarak desteklerimizi devam ettireceğiz. Amatör futbola verdiğimiz değer ölçüsünde ülkemiz futbolunun altyapısını daha sağlam, daha sağlıklı kılacağız ve bu oyunu çok daha geniş kitlelere sevdireceğiz” şeklinde konuştu.