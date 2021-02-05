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TGB üyelerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara tepki

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde son günlerde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

TGB üyelerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara tepki
AA

Beyazıt Meydanı önünde bir araya gelen TGB üyeleri, "Demokratik Üniversitenin yanında Terörün Karşısındayız" pankartı açtı.

Türk bayrağı, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu TGB flaması açan gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, basın açıklamasında, Türkiye'yi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar üzerinden karıştırmaya çalışanlara, bağımsızlık, vatanseverlik hisleri ve toplum değerlere yabancı olanlara seslendiklerini söyledi.

ABD ile Batı'nın okyanus ötesinden verdiği Türkiye düşmanı mesajların bir horozun ötüşü kadar değerinin olmadığını belirten Gençer, "Boğaziçi öğrencisi, rektörlerin seçimle gelmesini istemekle haklıdır. Yalnız Boğaziçi Üniversitesi'nde değil, bütün Türkiye'de rektörlerin seçimle belirlenmesi gereklidir. Köklü ve gerçek çözüm budur. Ancak 'katil polis', 'kayyum rektör' sloganı atanların, Kabe'yi yere serenlerin, polis arabası tekmeleyenlerin, LGBT bayrağı sallayanların, terör örgütüyle irtibatlı olanların meselesi rektör seçimi değildir. Onların sokak çağrıları ve bütün yaptıkları PKK'yı ve FETÖ'yü kurtarmak içindir." diye konuştu.

-"Türk bayrağı altında kimse Kabe'yi yere seremez"

Türkiye'de hiçbir sorununun PKK ve HDP ile cepheler kurarak çözülemeyeceğini kaydeden Gençer, şöyle devam etti:

"CHP, PKK ve HDP ile birlikte sözüm ona demokratik üniversite cephesi kurmaya kalkıyor. Onların kuracağı tek cephe Biden cephesidir. Türk gençliği toplumsal değerlerini ayak altına almaz. Kıblesi ABD olanın Kabe'si olmaz, milleti olmaz, vatanı olmaz, üniversitesi de olmaz. Kabe'yi yerlere seren tavır Türk gencinin, üniversite öğrencisinin tavrı değildir. Bu provokasyon, ancak Batı'nın Türkiye'de kaos ve karmaşa yaratma iklimine hizmet eder. TBG olarak bu eylemleri nefretle kınıyoruz. Türk gençliği, ABD'nin milyonlarca dolarla beslediği LGBT'nin bayrağı altında birleşmez. LGBT bayrağı küresel sermayenin bayrağıdır, çürümenin sembolüdür. Türk gençliği, Türk bayrağı altında yürür. Türk bayrağı altında kimse Kabe'yi yere seremez, kimse provokasyon yapamaz, hiçbir bölücü o bayrağın altında barınamaz. "

Gençer, polise tekme atanların, "katil" diyenlerin yanında değil, terör örgütlerine karşı mücadele veren polisin yanında olduklarını bildirdi.

Eylemlerde gözaltına alınanların çoğunun Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığını ifade eden Gençer, "Aşağı Bak' manipülasyonunun da çıkarıldığı bu eylem, valiliğin yasağına karşı, öğrenciyi polisler karşı karşıya getirmek için HDP-PKK tarafından zorlanmıştır. Eylemin başından sonuna kadar HDP milletvekilleri oradadır, provokasyon planını adım adım sergilemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.

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