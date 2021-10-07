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The Crown 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıkladı: İşte The Crown 5. sezon tarihi...

Netflix'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan ve büyük bir ilgi gören dizisi The Crown'un yeni sezonu için araştırmalar başladı. Dizinin hayranlarının merakla beklediği 5. sezonla ilgili resmi açıklama geldi...

The Crown 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıkladı: İşte The Crown 5. sezon tarihi...

Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan The Crown, Türkiye'de de büyük ilgi uyandırmıştı. İngiltere kraliyet ailesinin konu edinildiği dizinin 5. sezonu ile ilgili müjdeli haber geldi. Peki The Crown 5. sezon ne zaman başlayacak?

THE CROWN 5 .SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Crown dizisinin yeni sezonu hakkında Netflix resmi açıklama yaptı ve dizinin 5. sezonunun 2022 Kasım ayından yayınlanacağını duyurdu..

THE CROWN KONUSU

The Crown dizisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra bir kadının hayatındaki zorlu mücadeleyi anlatmaktadır. Özellikle II. Dünya Savaşı ile beraber İngiltere büyük bir yıkımla karşı karşıya kalır. Bu dönemde siyasi karışıklık devam ederken tahta bir kadın geçer. Bu kadın II. Elizabeth'tir. II. Elizabeth’in tahta geçmesinden sonra İngiltere için yeni bir dönem de başlamaktadır. Genel olarak Kraliçe II. Elizabeth'in tahtta yaşadığı zorlu mücadele hakkında bilgi veren dizide II. Elizabeth’in ilk yılları da gözler önüne serilmektedir. Siyasi rekabetlerin aşklar ile bir araya geldiği dizi genellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısına da farklı bir bakış sağlamaktadır. Dizinin ana konusunda 20. Yüzyılın genel ve siyasi olayları bir arada anlatılmaktadır.

THE CROWN OYUNCULARI

Dizide 4 ana karakter bulunmaktadır. Oyuncuların her biri farklı roller ve kişiler olarak yer almaktadır. The Crown dizisi oyuncuları;

- Olivia Colman,

- Tobias Menzies,

- Helena Bonham Carter

- Ben Daniels.

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