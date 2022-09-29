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İşte dünyanın en yetenekli 60 genç futbolcusu; 3 tanıdık isim

İngiliz basınından The Guardian Gazetesi, dünya futboluna yeni yeni girmeye başlayan 2005 doğumlu oyunculardan en yetenekli 60 futbolcuyu listeledi. Listede tanıdık isimler de bulunuyor...

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  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    VALENTIN CARBONI

    Takımı: Inter

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    SANTIAGO HIDALGO

    Takımı: Independiente

    Pozisyonu: Santrfor
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    GARNIK MINASYAN

    Takımı: Urartu-2

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    MAX CAPUTO

    Takımı: Melbourne City

    Pozisyonu: Santrfor
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    ZETENY JANO

    Takımı: Liefering

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    NOAH MBAMBA

    Takımı: Club Brugge

    Pozisyonu: Defansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    MATHEUS GONÇALVES

    Takımı: Flamengo

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    VITOR ROQUE

    Takımı: Athletico Paranaense

    Pozisyonu: Santrfor
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    DEIVID WASHINGTON

    Takımı: Santos

    Pozisyonu: Santrfor
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    MARTIN GEORGIEV

    Takımı: Barcelona

    Pozisyonu: Stoper
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    OSCAR PEREA

    Takımı: Atlético Nacional

    Pozisyonu: Kanat oyuncusu
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    LOVRO ZVONAREK

    Takımı: Bayern Münih

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    ZIDAN SERTDEMİR

    Takımı: Bayer Leverkusen

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    JUAN MACIAS

    Takımı: Liga de Quito

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    EL CHADAILLE BITSHIABU

    Takımı: Paris Saint-Germain

    Pozisyonu: Stoper
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    DESIRE DOUE

    Takımı: Rennes

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    MATHYS TEL

    Kulübü: Bayern Münih

    Pozisyonu: Santrfor
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    LUKA PARKADZE

    Kulübü: Bayern Münih

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    TOM BISCHOF

    Takımı: Hoffenheim

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    ARDA GÜLER

    Takımı: Fenerbahçe

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    ARIJON IBRAHIMOVIC

    Kulübü: Bayern Münih

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    PAUL WANNER

    Takımı: Bayern Münih

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    CLINTON DUODU

    Takımı: Bechem United FC

    Pozisyonu: Kanat
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    DIMITRIS KALOSKAMIS

    Takımı: Panathinaikos

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    AMADU BALDE

    Kulübü: Sporting Lizbon

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    SUHAIL BHAT

    Takımı: Indian Arrows

    Pozisyonu: Forvet
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    WISDOM AMEY

    Takımı: Bologna

    Poszisyonu: Stoper
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    AARON CIAMMAGLIACHELLA

    Takımı: Torino

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    MARCO DELLE MONACHE

    Takımı: Pescara

    Pozisyonu: Kanat
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    NIKO TAKAHASHI

    Kulübü: Barcelona

    Pozisyonu: Sol bek
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    BEKNAZ ALMAZBEKOV

    Takımı: Galatasaray

    Pozisyonu: Forvet
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    BEYATT LEKWEIRY

    Kulübü: AS Douanes

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    HERIBERTO JURADO

    Takımı: Necaxa

    Pozisyonu: Kanat
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    BRANDON TELLEZ

    Takımı: LA Galaxy

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    YASSINE KHALIFI

    Kulübü: Académie Mohamed VI

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    MIKE KLEIJN

    Takımı: Feyenoord

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    GABRIEL MISEHOUY

    Takımı: Ajax

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    JULIAN RIJKHOFF

    Takımı: Borussia Dortmund

    Pozisyonu: Forvet
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    RUNAR NORHEIM

    Takımı: Tromso

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    ANTONIO NUSA

    Takımı: Club Brugge

    Pozisyonu: Kanat
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    MILCIADES ADORNO

    Takımı: Guaraní

    Pozisyonu: Santrfor
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    ANTONI MIKULKO

    Takımı: Lechia Gdansk

    Pozisyonu: Kaleci
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    DARIUS STALMACH

    Kulübü: Milan

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    DARIO ESSUGO

    Takımı: Sporting Lizbon

    Pozisyonu: Defansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    ROGER FERNANDES

    Takımı: Braga

    Pozisyonu: Kanat
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    RODRIGO RIBEIRO

    Kulübü: Sporting Lizbon

    Pozisyonu: Forvet
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    JOAO VELOSO

    Takımı: Benfica

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    ANDREI BORZA

    Takımı: Farul Constanta

    Pozisyonu: Sol bek
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    JOVAN MILOSEVIC

    Takımı: Vojvodina

    Pozisyonu: Santrfor
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    JOVAN SLJIVIC

    Takımı: Kızılyıldız

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    KAKA SIFUMBA

    Kulübü: Cape Town City

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    IKER BRAVO

    Kulübü: Real Madrid

    Pozisyonu: Santrfor
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    YAREK GASIOROWSKI

    Takımı: Valencia

    Pozisyonu: Stoper
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    ALVARO GINES

    Kulübü: Real Madrid

    Pozisyonu: Forvet
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    ROONY BARDGHJI

    Kulübü: Kopenhag

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    JARDELL KANGA

    Takımı: Bayer Leverkusen

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    KENAN YILDIZ

    Takımı: Juventus

    Pozisyonu: Ofansif orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    REED BAKER-WHITING

    Takımı: Seattle Sounders

    Pozisyonu: Orta saha
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    JOAQUIN LAVEGA

    Takımı: River Plate Montevideo

    Pozisyonu: Kanat
  • The Guardian duyurdu! En yetenekli 60 isim - Arda Güler de listede

    KERVIN ANDRADE

    Takımı: La Guaira

    Pozisyonu: Ofansif orta saha

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