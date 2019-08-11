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HaberlerKültür-SanatThe Hardest Thing’den ilk kare

The Hardest Thing’den ilk kareler

Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Halil Ergün ve Bülent Şakrak gibi başarıları isimlerin yer aldığı, sezonun iddialı filmlerinden The Hardest Thing’den ilk kare geldi

The Hardest Thing

Ntc Medya ve Sektör Film’in ortak yapımıyla beyaz perdede seyirciyle buluşmaya hazırlanan filmin çekimleri Makedonya Manastır'da devam ediyor.

İddialı kadrosu ve etkileyici senaryosuyla, 10 farklı insanın kesişen hayat hikayelerini sinema severlerle buluşturmaya hazırlanan The Hardest Thing’den ilk kare geldi.

Senaryo gereği camide namaz kılan Halil Ergün, Mekadonya halkından büyük ilgi gördü. Ergün, filmde oğlunun yaptıklarından hayal kırıklığı yaşayan, zulme karşı gelen ve kendi yöntemi ile adaleti sağlamaya çalışan bir babayı canlandıracak.

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