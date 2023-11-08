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        Haberler Televizyon The Matrix filmindeki yeşil kodların aslında ne olduğunu duyunca şaşıracaksınız! Yapımcılar iddiaları doğruladı

        Matrix'teki yeşil kodlar bakın aslında neymiş!

        Sinema ve televizyon tarihinin en kült yapımlarından birisi olan The Matrix, yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Filmde yer alan yeşil kodlar için 2017 yılında ilk kez ortaya atılan iddia yapımcılar tarafından doğrulandı. Japonca ve Çince karakterlere benzeyen yeşil kodlar bakın aslında neymiş

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:29
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        Hollywood'un önemli yapımlarından birisi olan The Matrix filminin en çarpıcı detaylarından birisi bilgisayar ekranlarına yansıyan yeşil kodlar. Kodları tasarlayan Simon Whiteley, 2017'de ortaya atılan iddiayı doğruladı.

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        YEŞİL KODLAR ASLINDA BİR SUŞİ TARİFİ

        Whiteley kodlarla ilgili "Japon olan eşimin suşi tarifleri kitabından faydalanarak bu kodları oluşturdum" açıklamasında bulundu. Yani filmde görülen tüm yeşil kodlar aslında bir suşi tarifi.

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        JAPON KÜLTÜRÜNDEN PARÇALAR OLMASI İSTENDİ

        Avustralya'da Animal Logic adlı yapım şirketinde çalışan Simon Whiteley kodların hikayesini şöyle anlatıyor "İlk versiyonları sunduğumuzda kodlar farklıydı. Yapımcı ve yönetmenler Lana ve Lilly Wachowski bunları beğenmedi. Yeterince geleneksel gözükmediğini düşündüler."

        Onlar çok modern veya kimsenin bir şeye benzetemeyeceği türde dizaynlar istemiyorlardı. Japon kültüründen, hatta Manga kültüründen bir şeyler olmasını istediler."

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        Whiteley bunun üzerine Japon olan eşine danışmış ve onun kitaplarına göz atmış, bu kitaplardan en çok ilgisini çeken ise bir suşi tarifi olmuş. Buradaki yazı karakterlerini bir koda dönüştüren Whiteley'nin tasarımı oldukça beğeniliyor ve filmde kullanılıyor.

        Kaynak: Wired

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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