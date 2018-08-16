The Nun adlı filmin fragmanı çok korkunç olduğu için Youtube’dan kaldırıldı
16.08.2018 - 15:57 | Güncelleme:
The Nun adlı filmin fragman reklamı Youtube’dan kaldırıldı. Gerekçe ise fragmanın çok korkunç olması. işte The Nun'ın konusu ve yönetmen Corin Hardy'nin tepkisi
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The Nun adlı filmin fragmanından yalnızca 6 saniyelik bir kesit, Youtube’da reklam olarak videoların öncesinde veya aralarda çıkıyordu. Bir Youtube izleyicisi Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile bu altı saniyelik reklamı şikayet etti.
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Youtube ise filmin reklamının hizmet şartlarını ihlal ettiği konusunda hükmetti ve reklam kaldırıldı. Youtube, kullanıcıya attığı bir tweet ile teşekkür etti: “Bu durumu bizim dikkatimize sunduğunuz için teşekkür ederiz. Bu reklam, şok edici içerik politikamızı ihlal ediyor ve artık reklam yayınlanmıyor.”
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Artık videolarda reklam olarak film çıkmıyor. Fragman ise Youtube’da halen yer alıyor.
The Nun’ın yönetmeni Corin Hardy ise reklam kaldırılma meselesiyle ilgili Facebook’ta bir paylaşım yaptı. “Çok eğleniyoruz” diyen Corin’in filmin korkunçluğuyla ilgili tatmin olduğu görülüyor.
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İŞTE THE NUN FİLMİNİN KONUSU
Filmin yönetmeni Corin Hardy, "The Nun" ile evrenin bir başka karanlık köşesini keşfetme yoluna çıkıyor.
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Nihai yeminini etmek üzere olan genç bir rahibe ve sorunlu bir geçmişe sahip olan bir rahip, Vatikan'ın emri üzerine araştırma yapmak için Romanya'da bir manastıra gönderilir. Bir sırrı çözmek için bir araya gelirler.
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Sadece hayatlarını değil inançlarını ve ruhlarını da tehlikeye atarlar. Manastır, yaşam ile lanetlenmek arasında korkunç bir savaş alanına dönüşür.
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Filmin başrollerini Oscara adayı oyuncu Demian Bichir, Taissa Farmiga ve Jonas Bloquet paylaşıyor.
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