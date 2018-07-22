The Strongest - San Jose maçı ne zaman?

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. The Strongest, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü San Jose takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:15. The Strongest son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. San Jose, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 455 kodlu maçı oynayanlar; The Strongest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, San Jose galibiyet oranı 0.00.

The Strongest son hafta oynanan Sports Boys Warnes maçında 3-2 yenildi.

San Jose, Aurora karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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