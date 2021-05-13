The Washington Post’un ilk kadın genel yayın yönetmeni: Sally Buzbee

Amerikan merkezli Associated Press (AP) haber ajansının genel yayın yönetmeni olan Sally Buzbee, The Washington Post gazetesinin genel yayın yönetmeni görevine getirildi.
Gazetenin 144 yıllık tarihinde ilk kadın genel yayın yönetmeni olan Buzbee, 1 Haziran tarihinde iş başı yapacak.
Haberi The Washington Post gazetesinin CEO’su olan Fred Ryan duyurdu. Sally Buzbee, istifa eden Martin Baron’un yerini alacak.
55 yaşındaki Buzbee, 2017’den beri AP haber ajansının genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu. 1988’de gazetecilik serüvenine başlayan Sally Buzbee, önemli pozisyonlar aldı.
The Guardian ve Reuters’ın ardından, The Washington Post’un başına da bir kadın genel yayın yönetmeni geçmiş oldu.
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