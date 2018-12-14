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İngiltere Başbakanı Theresa May, AB liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesiyle" ilgili teminatlara gerek bulunduğu konusunda açık bir tutum sergilediğini söyledi.
AA'nın haberine göre, Brüksel’deki AB liderler zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan May, "Muhataplarımla bir dizi görüşme gerçekleştirdim ve Avam Kamarasında milletvekillerinin görüşlerini dinlemiş olarak 'tedbir maddesi' ile ilgili teminatlar gerektiği konusunda çok açık konuştum." dedi.
May, "Düzensiz bir Brexit hiç kimsenin çıkarına olmaz. Bu sorunu aşmanın hem İngiltere'nin hem de AB'nin yararına olacağını yineledim." diye konuştu.
AB’nin yayımladığı bildiride bazı konuların açıklığa kavuşturulduğunu belirten May, birliğin, "tedbir maddesinin" devreye girmesine gerek kalmadan gelecekteki ilişkiler konusunda hızla çalışma kararlılığını dile getirdiğine işaret etti.
May, bildiride, "tedbir maddesi" devreye girse bile bunun geçici olacağının vurgulandığına dikkat çekerek, metnin resmi niteliği dolayısıyla bu sözlerin hukuki bir statüsü de olduğunun altını çizdi.
Bu konuyu bugün muhataplarıyla ele aldığını kaydeden May, "Fakat milletvekilleri ilave teminatlar da isteyecektir." ifadesini kullandı.
AB tarafı gibi kendisinin de varılan Brexit anlaşmasının değişmeyeceğini düşündüğünü aktaran May, "Ancak bugün muhataplarımla görüşmelerim gösterdi ki bu konuda daha fazla açıklık ve tartışma mümkündür." ifadelerini kullandı.
"TEDBİR MADDESİ"
İngiltere ile AB'nin kasım ayında vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosundaki oylanması milletvekillerinin "tedbir maddesi" ile ilgili kaygıları yüzünden ertelenmişti.
Madde, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlıyor.
"Tedbir maddesi" ile İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak. İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülkenin bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürmesi gerekiyor. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılması yer alıyor.
İngiliz parlamentosunda bu maddeye muhalefet edenler tedbir maddesine ya zaman sınırı getirilmesini ya da İngiltere'nin bu düzenlemeden tek yanlı çekilebilmesini talep ediyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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