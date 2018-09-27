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Theresa May'den 'küresel iş birliği' vurgusu

İngiltere Başbakanı Theresa May, uluslararası alanda iş birliğinin rekabeti dışlamadığını belirterek, "Üzerinde anlaşılmış kurallara dayanan küresel bir iş birliği, rekabetin adil olmasını temin edebilir ve korumacılığa yenik düşmez." dedi

27.09.2018 - 00:03 | Güncelleme: AA

New York'ta, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, 2008 ekonomik krizinin ve son yıllarda yaşanan sığınmacı dalgalarının, bazı kesimlerin küreselleşmeye inancını sarstığını belirterek, "Bu şüpheler bütünüyle anlaşılabilir. Dolayısıyla kapsayıcı toplumlara ve açık ekonomilere inananlar olarak bizlerin, bunlara bir yanıt verme sorumluluğumuz var.” görüşünü dile getirdi.

Geçmişteki hatalardan ders çıkarılması ve insanların pratik eylem beklentilerinin karşılanmasının önemine dikkati çeken May, "Çok uzun zamandır çok fazla insanın istifade ettiği ideallere ve değerlere inancımızı tazelemeliyiz." ifadesini kullandı.

İzlenmesi gereken yolun, "hesap verebilir devletlerin küresel bir iş birliği" olduğunu ifade eden May, "İş birliği ve rekabet birbirini dışlamaz. Ancak üzerinde anlaşılmış kurallara dayanan küresel bir iş birliği, rekabetin adil olmasını temin edebilir ve korumacılığa yenik düşmez." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz Milletler Topluluğu'nun 53 üyesi adına da BM Genel Kurulu'na seslenmek istediğini belirten May, "Biz, eşit 53 üye devlet olarak kurallara dayalı uluslararası sistem içinde, küresel sorunların çözümü için birlikte çalışma kararlılığımızı beyan ediyoruz." diye konuştu.

"EYLEME GEÇECEK İRADE VE GÜVENE DE SAHİP OLMALIYIZ"

"Dayandığımız temel kurallar ihlal edildiğinde eyleme geçecek irade ve güvene de sahip olmalıyız." ifadesini kullanan May, şunları kaydetti:

"Bu, geçmişteki hatalarımızı tekrarlamak ve başka ülkelere rejim değiştirmek suretiyle demokrasiyi dayatmak anlamına gelmez. Ancak geçmiş hatalarımızın, insan haklarının ve onurunun vahşice çiğnendiği durumlarda insanları korumaktan bizi alıkoymasına izin vermemeliyiz."

Suriye'de rejimin, nisan ayında kimyasal silah kullanması üzerine İngiltere'nin, Fransa ve ABD ile askeri müdahalede bulunduğunu ve rejimin kimyasal tesislerini tahrip ettiğini hatırlatan May, "Myanmar'da da BM misyonunun raporundaki bulguların ardından aynı güveni göstermeli ve Myanmar ordusundan Arakan'da 2011'den bu yana işledikleri katliamların hesabını sormalıyız." diye konuştu.

Katliamların ardından sorumlulardan hesap sorulmasının da yeterli olmadığını belirten May, "Hep birlikte, öncelikle böyle katliamların gerçekleşmesinin önüne geçmeliyiz ve bunlara yol açan eylemsizliğin nedenlerini bulup gidermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

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