Theresa May'in B planı İngiliz basınında: Bakanlar topluca etmeyi planlıyor

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İngiltere'de Başbakan Theresa May'in dün açıkladığı Brexit B planı bugünkü İngiliz gazetelerinin manşetlerindeydi.
i gazetesi "Bakanlar topluca istifa etmeyi planlıyor" manşetiyle çıktı. Gazete B planının A planından farksız olduğunu yazdı.
Gazeteye göre Theresa May'in İngiltere'nin AB'den herhangi bir anlaşma yapmadan ayrılması seçeneğini elememesi durumunda çok sayıda bakanın önümüzdeki hafta topluca istifa etmeyi değerlendirdiğini yazdı.
Gazeteye göre Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd da ayrılık günü olan 29 Mart'a 66 gün kala Brexit'in ertelenmesini talep ediyor.
The Times gazetesi de manşetinde aynı gelişmeye yer verdi ve hükümette bakan, bakan yardımcısı gibi üst düzey pozisyonlarda yer alan 40 kişinin istifa etmeye hazır olduğunu yazdı.
Times, Theresa May'in alternatif bir Brexit planı üzerinde uzlaşılamadığı için anlaşmasız Brexit seçeneğini masadan kaldırmamasının parti içinde krize yol açtığını belirtti.
Financial Times gazetesinin manşetinde "May'in İrlanda 'backstop'unu gözden geçirme umutları Barnier tarafından söndürüldü" ifadeleri yer aldı.
Başbakan May, Parlamento'da en çok eleştirilen konuların başında gelen "backstop"u AB ile tekrardan müzakere etmeyi planladığını söylemişti.
"Backstop" esasında bir acil durum mekanizması. Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.
Ancak İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor. İngiltere'de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık'ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor.
Fakat AB'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier varılan anlaşmada müzakere edilecek bir yön olmadığını, sadece geleceğe dair ortaklık perspektifinin yeniden değerlendirilebileceğini belirtti.
Gazeteye göre AB diplomatları, Brexit çıkmazından çözüm için İngiltere'deki İşçi Partisi'nin önerdiği gümrük birliği formülünü gerçekçi buluyor.
Telegraph ise "Corbyn ikinci referandum planını destekliyor" manşetiyle çıktı.
Gazete, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in partisinden gelen baskılara dayanamayarak milletvekillerinin ikinci bir referandum düzenlenmesi konusunda son sözü söylemesine yönelik bir planı desteklediğini yazdı.
Plan Parlamento'da destek bulursa Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılacak. Gazeteye göre bu İşçi Partisi'nin geçen yıl parti politikası haline getirdiği fakat Corbyn'in bugüne kadar desteklemeye yanaşmadığı bir politikaydı.
Gazeteye göre İngiltere'nin önündeki seçenekler şöyle:
Öte yandan The Guardian'ın manşetinde ise Başbakan May'in ikinci bir referandum seçeneğini "toplumsal birlikteliğe tehdit oluşturması" nedeniyle elediği yer aldı.
Gazete, May'in yalnızca ikinci bir referandum fikrini değil, aynı zamanda Brexit sürecini uzatmayı da reddettiğini belirtti.
Guardian, bakanların Brexit sürecinin uzatılmasını istediğini, aksi takdirde istifalar olabileceğini yazdı.
Gazete buna örnek olarak Savunma Bakan Yardımcısı Tobias Ellwood'un "Dün bir muzlu kek yaptım. Oğluma kekin 20 dakikada pişeceğini söyledim, yemek kitabında öyle yazıyordu. Ama 30 dakika sürdü. Büyük bir karardı, ya yemek kitabına sadık kalacaktım ya da doğru sonucu almak için daha fazla zaman harcayacaktım" tweetini örnek gösterdi.
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