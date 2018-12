İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bugün Londra’da Downing Street'te bir araya gelecek. Görüşmede 13-14 Aralık tarihlerinde planlanan AB Zirvesi tartışılacak. May görüşmede, ticaret arterlerini silip süpüren ve finansal piyasaları bulandıran sıkıntılı bir çıkıştan kaçınmak için Brexit anlaşmasında yapılabilecek son dakika değişiklikleri konusunda Merkel'in desteğini almaya çalışacak.

Başbakan May, Avam Kamarası’ndan anlaşmaya ret çıkacağı kesinleşince bugünkü Brexit oylamasını dün son dakika kararıyla ertelemişti. May yaptığı açıklamada, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan anlaşmanın mevcut şartlarda parlamentoda büyük farkla reddedileceğinin anlaşıldığını söylemişti. Başbakan May Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, mevcut anlaşmaya en büyük itirazın Kuzey İrlanda konusunda geldiğini belirtmişti.

May ayrıca, Perşembe günü başlayıp 2 gün sürecek AB Zirvesi öncesi Avrupa Birliği liderleriyle bu konuda görüşmeler yapacağını ve hükümetinin AB'den gerekirse bir anlaşma olmadan ayrılmaya yönelik hazırlıklarını da hızlandıracağını duyurmuştu.

Londra ve Brüksel arasında varılan anlaşma, Kuzey İrlanda'nın belirsiz bir süre daha AB kurallarına uymaya devam etmesini, İngiltere'nin de belirsiz bir tarihte ancak İngiltere ve AB'nin ortak kararı sonrası gümrük birliğinden ayrılabilmesini öngörüyordu.

