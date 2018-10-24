İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan açıklamaya göre, May, görüşmede Kral Selman'a, ülkesinin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusundaki ciddi kaygılarını" iletti.

"Başbakan, mevcut izahatın inandırıcı olmadığını, dolayısıyla tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmaya acil ihtiyaç olduğunu söyledi." ifadesi kullanılan açıklamada, May'in, Suudi Arabistan'a, Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmada iş birliği yapması ve sonuçlar konusunda saydam olması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

"Başbakan, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olan herkesin uygun şekilde hesap vermesi gereğini yineledi." denilen açıklamada, May'in Kral bin Abdülaziz'e, ülkesinin, Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinin İngiltere vizelerinin iptal edeceğini de söylediği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ