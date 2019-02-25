Theresa May üzerindeki Brexit'i erteleme baskısı artıyor

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İngiltere Başbakanı Theresa May, anlaşmasız ayrılma olasılığına karşı, Brexit'in ertelenebileceği açıklamasını yapması için partililer tarafından da baskı altına alındı.
Bazı Muhafazakar parti milletvekilleri tarafından oluşturulan yeni plan "müzakerelerin sonlandırılabilmesi için" Brexit'in 23 Mayıs'a ertelenmesini öngörüyor.
May, süreç içinde birçok kez, 29 Mart takvminin ertelenmesi ile ilgili çağrıları reddetmişti.
Theresa May ise Pazar günü yaptığı açıklamada, ayrılık planı üzerinde yeni bir parlamento oylaması için 12 Mart tarihini işaret etti.
Ancak birçok milletvekilli, bu tarih öncesinde anlamlı bir oylamanın gerçekleşmesini istiyor.
Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, May'in "saati erittiğini" savunarak, milletvekillerini "kötü bir anlaşma ile felaket bir anlaşma arasından tercih yapmaya mecbur bırakacağını" savundu.
BBC muhabiri Laura Kuenssberg, kabinedeki iki bakanın kendisine, May'in bu hafta içinde olası bir erteleme ile ilgili karar alabileceğini söylediğini aktardı.
Başbakan May, Pazartesi günü Mısır'da yapılacak AB-Arap Ligi zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de aralarında olduğu kilit isimlerle bir araya gelecek.
Ardından da Salı günü, birçoklarına göre Brexit anlaşması için en kilit konu olan Kuzey İrlanda backstop mekanizması üzerinde görüşmeler yapmak üzere Brüksel'e gidecek.
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