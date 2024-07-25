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        Thiago Motta'dan Kenan Yıldız cevabı

        İtalyan devi Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta, milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 19:04 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:04
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        Thiago Motta'dan Kenan açıklaması!
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        İtalyan ekibi Juventus'un Brezilyalı teknik direktörü Thiago Motta, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın durumu ile ilgili soruları cevapladı.

        "KENAN YILDIZ DİNLENMELİ VE FORMUNU KORUMALI"

        İtalyan teknik adam, EURO2024 ve Copa America'ya katılan futbolcularla ilgili gelen, "Brezilyalılar ve Kenan Yıldız'dan bir şey istediniz mi?" şeklinde gelen soruya, "Dinlenmeleri ve formlarını korumalarını istedim. Çünkü geldiklerinde onlar da diğerleri gibi yapmak ve yüzde 100'lerini vermek zorunda kalacaklar." diye konuştu.

        Juventus'un 2027'de bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği 19 yaşındaki Kenan Yıldız, geçen sezon İtalyan ekibinde 32 maçta 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

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