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        Haberler Spor Futbol Fransa Thierry Henry, Fransa Ümit Milli Takımı'ndan ayrıldı - Futbol Haberleri

        Thierry Henry, Fransa Ümit Milli Takımı'ndan ayrıldı

        Fransız futbolunun efsane oyuncularından Thierry Henry, kişisel sebepler nedeniyle Ümit Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 18:55 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:56
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        Thierry Henry'den beklenmeyen istifa!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Fransa Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörü Thierry Henry, kişisel sebepler nedeniyle istifa etti.

        Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Paris 2024 Olimpiyatları'nda kazandığımız gümüş madalya, hayatımın en büyük gururlarından biri olarak kalacak. Bu inanılmaz fırsatı bana sunan FFF Başkanı Philippe Diallo'ya ve tüm federasyona teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana destek olan oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlara minnettarım," ifadelerine yer verildi.

        Olimpiyatlarda İspanya'ya karşı Parc des Princes'te oynanan ve kaybedilen maçın ardından geleceği hakkında belirsiz açıklamalar yapan Henry, "Geleceğim, ailemle birlikte güneşe gitmek," demişti. 2025 yılına kadar Fransa Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bulunan Henry'nin, bu sürpriz ayrılık kararı futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

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