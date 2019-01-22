Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Thievy Bifouma, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü takımlarında forma giymişti.