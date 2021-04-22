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Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında "nitelikli dolandırıcılık"tan suç duyurusunda bulunuldu

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında
AA

Avukat Abdullah Üsame Ceran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017'de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme hususunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiği vurgulandı.

Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği ve söz konusu www.thodex.com adlı sitenin yaklaşık 400 bin kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu 400 bin kullanıcının yaklaşık 390 bininin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü kaydedildi.

- "Özer'in İstanbul'dan çıkış yaptığına dair iddialar mevcuttur"

Sosyal medya üzerinden birçok Thodex kullanıcısı ve Koineks AŞ müşterisinin borsaya erişim sağlayamadığını ve zaten bir süredir borsadaki paralarını banka hesaplarına transfer edemediklerinin belirtildiği dilekçede, "Koineks AŞ sahibi ve yönetim kurulu başkanı Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptığına dair sosyal medyada gündeme gelmiş iddialar mevcuttur. Bu iddiaların ivedilikle soruşturulması son derece önem arz etmektedir." denildi.

Çok sayıda vatandaşın ciddi meblağlarda zarara uğraması ve birikimlerini kaybetmesi riskiyle karşı karşıya olduğu bilgisi verilen dilekçede, şüpheli ve varsa tespit edilecek diğer şüphelilerin taşınmazlarına, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer malvarlığı değerlerine el konulması, şirketine kayyım atanması talep edildi.

Ayrıca, şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanması da istenen dilekçede, bu kişinin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanması da talep edildi.

- Geniş çaplı suç duyuruları

Öte yandan söz konusu şirketle ilgili mağdur olduğunu düşünen bir çok kişinin, avukatlar aracılığıyla farklı cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında bulunduğu veya bulunacağı bilgisi alındı.

Kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemedikleri iddiaları üzerine iki gün önce bir açıklama yapan şirket, "6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini" duyurmuştu.

Daha sonra borsa bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

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