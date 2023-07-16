Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Thodex'in kurucusu Özerin "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada karar

        Kripto para borsası Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer'i "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Thodex'te "kaçakçılık" suçundan hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

        AA'da yer alan habere göre son sözü sorulan sanık Özer, suç tarihinde şirket yetkilisinin kendisi olmadığını ve şirketine kayyım atandığını belirterek, yönetim kendisinde olmadığı için istese de defterleri ibraz edemeyeceğini savundu.

        Beraat talebinde bulunan Özer, herhangi bir ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi.

        KARAR AÇIKLANDI

        Kararını açıklayan mahkeme, sanığa Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca önce 18 ay hapis cezası verdi.

        Takdiri indirim maddelerini uygulayarak Özer'e 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2017 yılına ait hesapların incelenmesi esnasında tebligata rağmen inceleme dönemine ilişkin defter ve belgeleri yasal süresi içerisinde ibraz etmeyen sanık Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca 18 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hatay’da orman yangını!
        Hatay’da orman yangını!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Haliç Metro Köprüsü'nde inanılmaz görüntüler!
        Haliç Metro Köprüsü'nde inanılmaz görüntüler!
        ABD'de rekor sıcaklıklar 'tehlikeli' seviyelere ulaşabilir
        ABD'de rekor sıcaklıklar 'tehlikeli' seviyelere ulaşabilir
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Dursun Özbek'ten TFF'ye sert sözler!
        Dursun Özbek'ten TFF'ye sert sözler!
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Artık bambaşka bir hayatı var
        İlk 24'e giremedi
        İlk 24'e giremedi
        Yok böyle istatistik!
        Yok böyle istatistik!
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Yüzme havuzu mu deniz mi?
        Yüzme havuzu mu deniz mi?
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma
        Sıcak hava etkiledi: Netanyahu'nun sağlık durumu nasıl?
        Sıcak hava etkiledi: Netanyahu'nun sağlık durumu nasıl?
        Protestolar devam ediyor: Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestolar devam ediyor: Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!